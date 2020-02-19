إختناق 11 تلميذا جراء انبعاث غاز أحادي الكربون بمدرسة إبتدائية في عنابة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إختناق 11 تلميذا جراء انبعاث غاز أحادي الكربون بمدرسة إبتدائية في عنابة
بقلم ناصر قلال

سجلت صبيحة اليوم، مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، في حدود العاشرة والنصف، حالات اختناق وإغماء وسط 11 تلميذا، بمدرسة عينوز عبد العزيز الإبتدائية.

ويدرس التلاميذ، في السنة الرابعة ابتدائي، بمدرسة عينوز عبد العزيز، في حي واد الفرشة ببلدية عنابة، وذلك بعد تسرب الغاز أحادي الكربون من مدفأة القسم.

هذا وقد تم نقل التلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مستشفى الأطفال القديسة تريزا، لتقديم لهم الإسعافات الأولية.

ولم تسجل حالات خطيرة، ما عدى إغماء 7 تلاميذ، وصعوبة في التنفس لأربعة آخرين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=776637

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com