إختناق 11 شخصا بالغاز في مستغانم

بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، لإنقاذ عائلة تعرضت للاختناق جراء تسرب للغاز من مطبخ منزلهم، في حي 220 مسكن، ببلدية ودائرة مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحادث عن إصابة 11 فرداً من العائلة، من كلا الجنسين، بضيق في التنفس. وتتراوح أعمار الضحايا بين 14 و86 سنة.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

