إختناق 14 شخصا جراء حريق شقة بموزاية في البليدة

شب حريق اليوم الثلاثاء بشقة بحي 50مسكن ببلدية موزاية ولاية البليدة ما تسبب في إختناق 14 شخصا جراء استنشاقهم الدخان.

وحسب مصادر لـ “النهار” فإن الحماية المدنية تدخلت على مستوى الطابق الأول للعمارة رقم 13 بحي 50 مسكن ببلدية موزاية.

أين اندلع حريق على مستوى مطبخ شقة بالطابق الأول وامتدت ألسنة اللهب إلى شرفة الطابق الثاني.

أين تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية بالتدعيم من كل من وحدتي شفة والعفرون من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه.

حيث تم منع انتشاره إلى كل من الشقتين والطوابق العلوية حيث تم محاصرة الحريق داخل المطبخ فقط والشرفة العلوية للطابق الثاني.

ما أسفر عن إختناق 14 شخص بسبب إستنشاقهم الدخان واصابتهم بحالة ذعر وهلع بعد تصاعد دخان الحريق على مستوى الأدرج الداخلية للعمارة

وقد تم اسعافهم دون تسجيل أية حالة خطيرة وإجلائهم نحو القطاع الصحي بموزاية.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في أسباب الحادث.