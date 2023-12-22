إختناق 3 أشخاص بالغاز في غليزان

تعرض 3 أشخاص من عائلة واحدة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 400 مسكن سيامطال ببلدية بن داود في غليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على الساعة الثالثة بعد الزول، اين تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الضحايا.

وتمثل الحادث، في تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود على مستوى المطبخ.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 04 سنوات و38 سنة. تم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.