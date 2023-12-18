إعــــلانات
أخبار الجزائر

إختناق 3 أشخاص بغاز “طابونة” في جيجل

بقلم نادية بن طاهر
إختناق 3 أشخاص بغاز “طابونة” في جيجل
  • 26
  • 0

تدخلت إسعافات الحماية المدنية بالشقفة، زوال اليوم الإثنين، في حادث إختناق 3 أفراد من عائلة واحدة بغاز المدينة المتسرب من طابونة مستعملة للتدفئة، بمسكنهم العائلي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالعائلة متكونة من الأب والذي يبلغ من العمر “48 سنة” فاقد للوعي، وفي حالة خطيرة.

بينما الأم لها صعوبة في التنفس، والطفل “6 سنوات” له صعوبة في التنفس.

وقدمت للضحايا الإسعافات اللازمة ونقلوا إلى المركز الصحي بالشقفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9gY35
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر