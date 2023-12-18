إختناق 3 أشخاص بغاز “طابونة” في جيجل

تدخلت إسعافات الحماية المدنية بالشقفة، زوال اليوم الإثنين، في حادث إختناق 3 أفراد من عائلة واحدة بغاز المدينة المتسرب من طابونة مستعملة للتدفئة، بمسكنهم العائلي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالعائلة متكونة من الأب والذي يبلغ من العمر “48 سنة” فاقد للوعي، وفي حالة خطيرة.

بينما الأم لها صعوبة في التنفس، والطفل “6 سنوات” له صعوبة في التنفس.

وقدمت للضحايا الإسعافات اللازمة ونقلوا إلى المركز الصحي بالشقفة.