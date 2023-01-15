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إختناق 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز في الجلفة

بقلم نادية بن طاهر
إختناق 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز في الجلفة
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تعرض 5 أشخاص من عائلة واحدة، للإختناق بالغاز، اليوم الأحد، وذلك بعمارة بحي بربيح بمدينة الجلفة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة فجر اليوم، لأجل حادث اختناق وتسمم عائلة اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وتتكون العائلة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و42 سنة. حيث تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات.

هذا وجددت مصالح الحماية المدنية، نداءها، بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة وصيانتها وضمان التهوئة المناسبة.

وكذا تركيب أنابيب صرف الدخان بالشكل الصحيح والاستعانة بتقني مختص.

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