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أخبار الجزائر

 إختناق 6 أشخاص بالغاز السام في قسنطينة

بقلم ع.ع
 إختناق 6 أشخاص بالغاز السام في قسنطينة
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أصيب ستة (06) أشخاص بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الوحدة الجوارية علي منجلي بلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا27د من أجل حادث تسمم. بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الوحدة الجوارية علي منجلي بلدية و دائرة الخروب.

وخلف الحادث تسمم 06 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 05 سنوات و 52 سنة تم اسعافهم. و نقلهم الى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر.

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