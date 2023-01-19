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إختناق 6 أشخاص بالغاز في المدية

بقلم نادية بن طاهر
إختناق 6 أشخاص بالغاز في المدية
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تدخلت إسعافات الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 6 أشخاص مختنقين بغاز أول أوكسيد الكربون في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة الثالثة والنصف من إنقاذ 6 مختنقين بغاز اول اكسيد الكربون، بحي باتي السفلى ببلدية ودائرة المدية.

ويتعلق الأمر بشخصين من جنس أنثى يبلغان من العمر 8 و32 سنة، و4 من جنس ذكر، سنهم 3 و4 و8 و12 سنة، لهم غثيان و آلام في الرأس.

وتعرض الضحايا، للإختناق، جراء إستنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. حيث تم اسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.

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