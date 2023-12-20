إختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لـ 2023 .. الرئيس تبون ضمن القائمة 

ككل سنة موقع روسيا اليوم يطلق إستطلاعا للرأي من أجل إختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023.

وفي هذه السنة يتواجد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في 2023.

وعرفت قائمة هذه السنة تسجيل إسم كل من المتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة. وكذا رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار. بالإضافة أمين عام “حزب الله اللبناني” حسن نصر الله

كما تضمن القائمة أسماء رؤساء وملوك عرب إلى جانب الرئيس تبون نذكر منهم

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

سلطان عمان هيثم بن طارق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الرئيس التونسي قيس سعيد

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين

الرئيس السوري بشار الأسد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

قائد “قوات الدعم السريع” في السودان محمد حمدان دقلو

زعيم “التيار الصدري” في العراق مقتدى الصدر

أمين عام “حزب الله اللبناني” حسن نصر الله

رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار

المتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة

زعيم “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي

قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر

رئيس “حكومة الوحدة الوطنية الليبية” عبد الحميد الدبيبة

وأكد ذات الموقع أن عملية التصويت ستنتهي عند الساعة 00:00 من يوم 7 جانفي 2024، ليتم الإعلان عن النتيجة على الساعة 12:00 من اليوم الموالي.