إختيار المخرجة الفلسطينية نجوى نجار في تحكيم الأوسكار

اختارت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والعلوم، المخرجة الفلسطينية الأردنية نجوى نجار لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب.

ومن جانبها، عبرت نجوى عن فخرها بهذا الاختيار مؤكدة سعادتها لكونها المرأة العربية الثانية في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها في هذا القسم ،وبهذه الاختيارات تصل نسبة النساء في الأكاديمية إلى 33 بالمائة في مقابل 25 بالمائة في 2015.

ويصوت أعضاء الأكاديمية لاختيار الفائزين بـجوائز أوسكار، ونصف الأعضاء الجدد تقريبا من غير الأميركيين ويمثلون 68 جنسية مختلفة.

كانت أول أفلامها القصيرة فيلم “نعيم ووديعة”عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها “المر والرمان”، “عيون الحرامية” و”بين الجنة والأرض” الذي حصل على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو بالمسابقة الدولية للدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان الفيلم من المتوقع أن يشارك حتى شهر جوان الماضي في26 مهرجانا دوليا وعربيا.

وتنوي نجوى استكمال رحلة الفيلم بالمهرجانات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها عالميا، مع باقي المهرجانات التي اختارت الفيلم ضمن برامجها بالإضافة لعرضه تجاريا في الوطن العربي والعالم.