إختيار النجمة “أمل بوشوشة” كسفيرة للباس التقليدي الجزائري

اختيرت المغنية والممثلة الجزائرية الشابة، “أمل بوشوشة”، كسفيرة للباس التقليدي الجزائري، في كافة أنحاء العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال أعمالها الفنية.

و حققت الفنانةالجزائرية، وبطلة مسلسل “دولار”، نجاحا كبيرا، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية العربية.

وحصلت خريجة البرنامج الشهير”ستار أكاديمي”، على العديد من الجوائز، بعد تألقها في أعمالها الفنية.

و تعد “أمل بوشوشة”، والتي تقيم بين لندن وبيروت، واحدة من الوجوه الفنية الجزائرية التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة

الفنية العربية، بمشاركتها بالعديد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة، مثل “ذاكرة الجسد”، و”زمن البرغوث”.

وتألقت النجمة الجزائرية،”أمل بوشوشة”، في العديد من المناسبات المحلية والدولية، باللباس التقليدي الجزائري الأصيل.