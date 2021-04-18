إختيار عبارة “التغيير” عنوانا رئيسيا لشعار التشريعيات المقبلة

إختارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبارتي “فجر التغيير”، و”تريد التغيير أبصم”، كشعارين رسميين للانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذين الشعارين في كل الملصقات ذات العلاقة بموعد 12 جوان.

لاسيما في الحملة الانتخابية المقررة في الفترة الممتدة من 17 ماي إلى غاية 8 جوان 2021.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤخرا، أن 4653 قائمة، أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية.

علما بأن السلطة كانت قد سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين.

للإشارة، فقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب.

فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب.