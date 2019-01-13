إختيار معدّي أسئلة «الباك» بداية من الأسبوع المقبل

القائمة الإسمية يعدّها مديرو التربية وتشمل أيضا أساتذة «السانكيام» و«البيام»

الدخول في معسكر إعداد الأسئلة في الأسبوع الأول من شهر ماي

أمر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني بالشروع في إعداد القوائم الإسمية الخاصة بالأساتذة، الذين سيقومون بإعداد أسئلة امتحانات نهاية السنة الدراسية «باك» و«بيام» و«سانكيام»، بداية من الأسبوع المقبل.

وحسب مصدر عليم، فإن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمرت مديري التربية في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها سابقا، باختيار الأساتذة الأكفاء والشروع في العملية بداية من الأسبوع القادم، حتى يتسنى للديوان ضبط الأمور التنظيمية، من خلال تحديد قائمة احتياطية بداية شهر ماي، في حال حدث عارض مرضي لأحد الأساتذة الذي تم اختيارهم، وهذا قصد تعويضه من القائمة الاحتياطية.

وأضاف المصدر بأن الأساتذة المعنيين سيدخلون معسكر إعداد الأسئلة في الأسبوع الأول من شهر ماي، قصد الشروع في إعداد الأسئلة التي ستدخل في بنك المواضيع، وعلى أساسها يتم اختيار المواضيع عن طريق القرعة.

وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط على الأساتذة المكلفين بعملية الصياغة من أهمها التوقيع على تعهد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لأي كان حتى ولو كان زميلا له .

وللتذكير، يقوم الأساتذة الذين يشترط فيهم توفّر خبرة تصل إلى 10 سنوات بالنسبة لكل الأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج الأسئلة التي تتلاءم مع البرنامج الدراسي الذي تم تدريسه فعلا على مستوى المؤسسات التربوية من بنك الأسئلة.

فيما تتم بعدها عملية القرعة، التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة، والتي سيمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.

ويحرص الأساتذة على أن لاتكون الأسئلة منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية.

كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية، ومن المفضل أن تكون الأسئلة في الأطوار التعليمية الثلاثة من تأليف الأستاذ المكلّف بذلك.

ويقوم الأساتذة المعنيون بعد الانتهاء من صياغة الأسئلة، بإرسال المواضيع إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي يقوم بحفظها في مكان يسمى بنك الانتظار، وبعدها يتم تشكيل لجان تتكوّن من أساتذة ومفتشين لدراسة المقترحات.

حيث تتكون كل لجنة من 5 أساتذة يترأسهم مفتش أو مفتشين يقومون بدراسة المواضيع في كل مادة على حدى، وبعدها يتم جمع عدد المواضيع المقبولة.