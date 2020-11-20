إختيار هدف محرز ضد زيمبابوي الأجمل في الجولة الرابعة من تصفيات الكان

أختير هدف النجم الجزائري رياض محرز في مرمى منتخب زيمبابوي، كأحسن هدف في الجوزلة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأطلق الحساب الرسمي للكاف، عملية سبر أراء، لاختيار أحسن هدف، في هذه الجولة، أين عادة النشبة الأعلى من التصويت لهدف محرز، بنسبة 49.8.

وحلّ في المركز الثاني، هدف مهاجم زيمبابوي، موسونا، في شباك مبولحي، بنسبة تصويت 44%، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي أندري أيو، ووابراهيم أمادا، بنسبة بلغت 3.1.