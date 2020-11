إختيار هدف محرز ضد زيمبابوي الأجمل في الجولة الرابعة من تصفيات الكان

وأطلق الحساب الرسمي للكاف، عملية سبر أراء، لاختيار أحسن هدف، في هذه الجولة، أين عادة النشبة الأعلى من التصويت لهدف محرز، بنسبة 49.8.

وحلّ في المركز الثاني، هدف مهاجم زيمبابوي، موسونا، في شباك مبولحي، بنسبة تصويت 44%، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي أندري أيو، ووابراهيم أمادا، بنسبة بلغت 3.1.

🔥 Solo effort

👌 Perfectly placed shot

🎯 Pinpoint free kick

🚀 Rocket strike

Some outstanding goals from the past two matchdays, which of these four is the greatest? 👇 @Mahrez22 | @AyewAndre | @KMusonaofficial | #TotalAFCONQ2021

— #TotalCAFCL (@CAF_Online) November 18, 2020