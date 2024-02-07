إختيار 3 موانئ صيد نموذجية لتهيئتها

قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري عبود محمد الأمين، أنه تم إختيار 3 موانئ نموذجية من اجل بعث و انطلاق أشغال تهيئة كبرى.

وأشار الرئيس المدير العام، أن الأمر يتعلق بميناء بوزجار بعين تموشنت، ميناء بوهارون و كذا ميناء المرسى بأقصى الشرق. كما أنه سيتم تهيئة مناطق لخياطة الشباك على مستوى الموانئ. وذلك تأكيدا لتعليمات وزير النقل و تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية بتحسين وضعية المهنيين على مستوى الموانئ