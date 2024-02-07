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إختيار 3 موانئ صيد نموذجية لتهيئتها

بقلم كمال بوعزة عبيد
إختيار 3 موانئ صيد نموذجية لتهيئتها
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قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري عبود محمد الأمين، أنه تم إختيار 3 موانئ نموذجية من اجل بعث و انطلاق أشغال تهيئة كبرى.

وأشار الرئيس المدير العام، أن الأمر يتعلق بميناء بوزجار بعين تموشنت، ميناء بوهارون و كذا ميناء المرسى بأقصى الشرق. كما أنه سيتم تهيئة مناطق لخياطة الشباك على مستوى الموانئ. وذلك تأكيدا لتعليمات وزير النقل و تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية بتحسين وضعية المهنيين على مستوى الموانئ

رابط دائم : https://nhar.tv/BDYp6
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