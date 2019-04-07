إخراج أشخاص بالقوة العمومية اقتحموا سكنات اجتماعية بتيزي وزو

تم مساء السبت، إخراج أشخاص بالقوة العمومية، اقتحموا سكنات اجتماعية ببلدتي دراع بن خدة وتيزي وزو .

وحسب ما كشفته ولاية تيزي وزو، اليوم الاحد، فإن العملية تقررت أمس خلال اجتماع انعقد بمقر الولاية والذي تم خلاله تجنيد القوة العمومية لإخراج المستولين على السكنات.

وعقب تجنيد القوة، توجهت عناصر الأمن إلى هذه الأحياء، حيث تدخلت مدعومة من طرف مواطنين نددوا بهذا الفعل “الفوضوي”.

وقد تم الاستيلاء على جزء من 1200 مسكن اجتماعي بدراع بن خدة، من طرف أكثر 200 عائلة في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

فيما استولى أول أمس الجمعة، مواطنون، على سكنات وادي فالي و وخالفة.