إخراج سهم بندقية صيد بحرية من رأس شاب أصابته في حرب عصابات بالقليعة

تمكن فريق المناوبة لمستشفى فرنس فانون بالبليدة بقسم جراحة الأنف والاذن والحنجرة من إجراء عملية بنجاح بعد ساعات قضاها الجراحين مع كهل تعرض إلى ضربة من رمح بندقية صيد أصابة الضحية بشكل مباشر على مستوى الراس بعد حرب عصابات جرت بشوارع القليعة.

الضحية تم نقله إلى مستشفى القليعة ،قبل أن يتم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى فرنس فانون بالبليدة،اين جريت له عملية جراحية جد معقدة على مستوى الرأس ،حيث نجح الفريق الطبي من إخراج الرمح بصعوبة من رأس الضحية ،وحسب مصدر طبي لنهار فإن الضحية بداء يتعافى تدريجيا.