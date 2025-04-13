إخراج سيارة عالقة ببركة مائية وإمتصاص مياه الأمطار بـ 3ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة الحالة العامة اثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة 20:30.

وحسب بيان المديرية سجلت عدد من التدخلات اثر التقلبات الجوية عبر 3 ولايات.

ولاية المدية

شهدت بلدية دراق عملية إمتصاص مياه الأمطار من عدة مساكن بدوار عين البيضاء

ولاية تيارت

تدخل أعوان ببلدية عين الذهب من اجل إمتصاص مياه الأمطار من مختلف أحياء البلدية.

بينما ببلدية واد ليلي تم إمتصاص مياه الأمطار من وسط المدينة.

ولاية تيارت

عرفت بلدية عين وسارة عملية إمتصاص مياه الأمطار المتسربة بعدة منازل بحي المجاهدين.

وبلدية بيرين تم إخراج سيارة عالقة ببركة مائية بحي الهضاب العليا على متنها شخصين.