إخراج سيارة عالقة وامتصاص المياه بعدة مناطق ببجاية

قام أعوان الحماية المدنية، بولاية بجاية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها عدة ولايات من الوطن.

حيث تم اخراج سيارة عالقة في مصرف مياه الأمطار بالمكان المسمى أبوداو، وامتصاص مياه الأمطار كل من ساحة حي 140 مسكن سيدي علي لبحر، ومن طابق أرضي لمجمع سكني مستعمل كمرٱب بالمكان المسمى عجيسة حي بولجلود، ببلدية بجاية.

أما ببلدية سطح قنتيس، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مرٱب للسيارات بالمكان المسمى بولجلود 04 طرق.

كما تم ازاحة حجارة من الطريق الوطني رقم 09 بالمكان المسمى معسرة وحركة السير عادية، ببلدية سوق الاثنين.

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