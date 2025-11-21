إخراج سيارة وحافلة عالقتين في الثلوج وإنقاذ 21 شخصاً

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب يان للمديرية، تم بولاية تيزي وزو، إخراج سيارة وحافلة عالقتين في الثلوج وعلى متنهما 21 شخصاً، بسبب تراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 30 فج تيزي كولال.

وفي ولايـة الطارف، تم ببلدية القالة، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي الفرنانة.

كما تم في تيبازة، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة، بحي 40 مسكن، ببلدية الحطاطبة.