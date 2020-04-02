إخراج كميات كبيرة من البصل لتموين السوق

شرع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية اليوم الخميس في تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من البصل لضبط الأسعار والقضاء على المضاربة.

وحسب بيان للوزارة، فإن عملية تموين الأسواق جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري.

وقد باشر المجمع بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين وبسعر محدد ب200دينار/3 كغ عبر نقاط بيع موزعة على مختلف بلديات ومناطق الجزائر العاصمة على غرار بوشاوي، حسين داي، باب الواد وعين البنيان و باينام.

من جهة أخرى ستتواصل عمليات تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية على غرار البطاطا، الثوم والبصل، مع فتح نقاط بيع جديدة على مستوى كافة مناطق الوطن.

في نفس السياق طمان القائمون على هذه العملية بتوفر مختلف المنتجات الفلاحية، مضيفين أن الدولة لاتعاني من مشكلة الندرة وهذا بفضل مجهودات المنتجين والمزارعين والمهنيين.