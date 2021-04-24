إخراج كميات معتبرة من البطاطا إلى السوق لضبط الأسعار

شرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، اليوم السبت، في عملية إخراج كميات معتبرة من البطاطا عبر عدة ولايات.

ويأتي ذلك، من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الخضر.

وتتم عملية إخراج مخزون البطاطا لدى 4 متعاملين مخزنين وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم ومديريات المصالح الفلاحية ومديريات التجارة.

وتدخل هذه العملية، التي تعني 11ولاية، في إطار تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

ويتم تفعيل هذا النظام، خاصة خلال مرحلة الفراغ التي تسبق دخول الإنتاج الموسمي للبطاطا المبكرة.