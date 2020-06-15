إخراج كميات معتبرة من الدجاج المجمّد لكسر الأسعار في السوق

أفادت جناوي شكور لامية الرئيس المدير العام لشركة الدواجن، أن عمليات الإفراج عن المخزونات من الدواجن الموجودة على مستوى دواوين الضبط المختصة على الصعيد الوطني تتواصل من أجل السماح لمختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع للقيام بالبيع المباشر للمستهلك بسعر 250 دينار/كلغ بهدف الحفاظ على قدرته الشرائية.

وقالت جناوي شكور بمناسبة الإفراج عن مخزون معتبر من اللحوم البيضاء المجمدة على مستوى مخازن شركة الدواجن بالشراقة “العاصمة”، أنه سيتم تموين السوق الوطنية بكمية معتبرة لمكافحة إلتهاب الأسعار التي عرفتها اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة حيث قاربت 410 دينار للكيلوغرام.

وأضافت أن منتجات شركة الدواجن لا يقتصر نشاطها على بيع الدجاج المجمّد فقط بل تسوق كذلك مشتقات الدواجن من “لحوم محولة، وصلصات”.

من جهتها قالت رئيسة القسم التجاري والتسويق بالديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، حسينة غبري أن الديوان قام بتخصيص 69 نقطة بيع الدواجن عبر التراب الوطني بسعر 250 دينار للكيلوغرام .

ومن ضمن نقاط البيع المباشر ، يحصي الديوان ايضا نقاط بيع متنقلة لفائدة ولايات الجنوب استحدثت بأدرار و إليزي والمنيعة وغيرها من الولايات الجنوبية.