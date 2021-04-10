إخراج 10 آلاف طن من البطاطا وتوزيعها على أسواق 14 ولاية

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في إخراج الدفعة الثالثة لمخزون البطاطا لضخها في أسواق الجملة والتجزئة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن الهدف من إخراج هذه الكميات من البطاطا هو لضبط السوق واستقرار الأسعار.

وأضاف البيان، أن العملية قام بها متعامل خاص ببلدية أولاد موسى ولاية بومرداس، وأشرف عليها محمد خروبي مدير الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه بحضور مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس.

وتشمل هذه الدفعة إخراج 10 آلاف طن من البطاطا، التي ستضخ في الأسواق الجوارية وأسواق الجملة هذا الأسبوع عبر 14 ولاية.