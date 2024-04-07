إخراج 15 ألف طن من البطاطا بداية من اليوم لضبط الأسعار

سيتم اعتبارا من اليوم الأحد إغراق السوق الوطنية للخضر والفواكه، بأزيد من عشرة ألاف طن من البطاطا من أجل المحافظة على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن.

تنفيذا للتعليمات التي أسداها وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بحر الأسبوع المنصرم، يشرع اليوم الأحد الديوان الوطني للخضر والفواكه “ONIMEV”، في تفريغ مخازنه وإخراج خمسة عشر ألف طن من البطاطا.

هذه المادة واسعة الاستهلاك التي عرفت أسعارها في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل ارتفاعا جنونيا وصل إلى عتبة مائة دينار للكيلوغرام الواحد، بسبب انتهاء موسم الانتاج لولاية وادي سوف، والذي كان له انعكاسا مباشرا على استقرار السوق. في انتظار استمرار عمليات التفريغ بصفة تدريجية حسبما أكدته مصادر عليمة من مبنى الوزارة.

وكان المسؤول الأول على القطاع، قد أعطى تعليمات صارمة خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى ولاية عين الدفلى والتي تطرق خلالها إلى عدة مسائل أبرزها ضبط منتوج البطاطا. وأكد على أهمية مباشرة عملية تفريغ المخزون لتموين السوق التي يشهد نقصا في تسويق المنتوج ما انعكس سلبا على أسعاره.

كما تفقد الوزير خلال الزيارة أيضا، مدى استقرار شعبة الدواجن، حيث أفاد بأن الانخفاض الذي تشهده اللحوم البيضاء والبيض سيستمر. وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بهدف إعادة بعث هذه الشعبة نظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني.