إخراج 2000 طن كمرحلة أولى.. 8 آلاف طن من الدجاج مخزنة تحسبا لرمضان

كشف أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن تشكيل مخزونات من المنتوجات الفلاحية لتفادي الندرة وارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظم.

وقال مقراني خلال استضافته اليوم الخميس، على القناة الإذاعية الأولى، أن هناك مخزون كافي من البطاطا والبصل والثوم. خاصة بعدما عرفت اسعارها ارتفاعا خلال الأيام الفارطة.

وأشار في سياق ذي صلة، أن شعبة اللحوم البيضاء عرفت مؤخرا اضطرابات وعرف سعر الدجاج ارتفاعا ملحوظا الايام الفارطة. غير أنه تم عقد اجتماع مع مهني الشعبة وسيتم استدراك السوق بضخ كميات كبيرة. حيث تم تخزين 8 آلاف طن من اللحوم البيضاء من طرف الديوان الوطني لتغذية الانعام. وسيتم إستخراج 2000 طن كمرحلة أولى لضبط الأسعار وتوفير الإستقرار.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور