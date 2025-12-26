إخراج 4 سيارات وحافلة محصورة بسبب تراكم الثلوج بتيكجدة
بقلم نادية بن طاهر
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية صباح اليوم الجمعة.
وحسب بيان لذات الهيئة، تم بولاية البويرة، إخراج 4 سيارات محصورة وحافلة على متنها 60 شخص كانوا في رحلة سياحية بسبب تراكم الثلوج في الطريق الوطني رقم 33 في المكان المسمى تيكجدة.
وفي ولاية برج بوعريرج، تتواجد ببلدية تقلعيت 9 سيارات متوقفة بسبب الجليد على مستوى الطريق الولائي 42 في منطقة كاف بوجريوة.
