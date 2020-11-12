إخضاع الأساتذة وطلبة الدكتوراه المعنيين بالإجلاء يوم 14 نوفمبر للحجر الصحي

أعلمت وزارة التعليم العالي، الأساتذة وطلبة الدكتوراه المعنيين بالإجلاء، أنهم ملزمون عند وصولهم يوم 14 نوفمبر بالخضوع للحجر الصحي 14 يوما.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، سيتم استقدام الممنوحين أساتذة وطلبة الدكتوراه المعنيين بالإجلاء عبر رحلة جوية خاصة AH2007.

ويأتي هذا وفقا للشروط التي توفرها الجزائر، طبقا للأحكام السارية بمجال التكفل بالأشخاص العائدين للجزائر، خلال هذه الفترة من الجائحة.

وأفاد بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعنيين أنه سيقام هذا الحجر الصحي في الاقامة الجامعية بالعفرون في ولاية البليدة.

وأبلغت شركة طيران الجوية الجزائرية، الوزارة أنه نظرا لسعة الطائرة المستأجرة، يجب الا يتجاوز وزن الامتعة 35 كغ للشخص الواحد.