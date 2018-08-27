إخضاع جميع أفراد عائلات المصابـين بـ«الكوليرا» للتحاليل الطبية

قصد التأكد من عدم انتقال العدوى إليهم

كشف، أمس، الدكتور أمين عبد الله، المتخصص في الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك بالبليدة تماثل 31 مريضا مصابا بداء الكوليرا للشفاء، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وهذا من بين 45 حالة تأكدت إصابتها بهذا المرض.

وأوضح الدكتور على هامش زيارة الوالي، مصطفى العياضي، لهذه المؤسسة الاستشفائية، أن هذه الأخيرة استقبلت، منذ بداية شهر أوت الجاري إلى غاية اليوم، 129 مريض يشتبه إصابتهم بهذا المرض ينحدرون من أربع ولايات، وهي كل من البليدة بـ98 حالة، وتيبازة 18 حالة، والجزائر العاصمة 11 حالة.

فيما استقبلت ذات المؤسسة، أول أمس السبت، حالتين جديدتين تنحدران من مدينة مليانة ولاية عين الدفلى. وبعد إجراء التحاليل الطبية بمعهد باستور، تم التاكد من إصابة 45 منهم ليغادر 31 منهم المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

مشيرا إلى أن الطاقم الطبي تعامل مع الحالات الوافدة عليه التي أصيبت بإسهال حاد وغثيان على أنها داء الكوليرا، وهذا قبل تأكيد التحاليل الطبية ذلك، مما ساهم في حصر المرض بشكل كبير.

وأضاف ذات المتحدث أن المصاب بهذا الداء يتماثل للشفاء بعد تلقيه للعلاج اللازم، في غضون ثلاثة أيام كأقصى تقدير، إلا أن إدارة المستشفى تحرص على عدم منحه رخصة الخروج، إلى غاية التأكد من خلو جسمه من هذه البكتيريا بشكل نهائي.

وهو الأمر الذي تفصله التحاليل الطبية الواردة من معهد باستور.

وبهدف تطويق هذا المرض، كشف المتحدث عن إخضاع جميع أفراد عائلات المصابين بهذا المرض للتحاليل الطبية، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

داعيا إياهم في هذا الصدد إلى التحلي بالوعي والتفهم وعدم زيارة أقاربهم إلى غاية تماثلهم للشفاء، حفاظا على سلامتهم بالدرجة الأولى.