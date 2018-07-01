إخضاع لاعبي المنتخب الإنجليزي إلى اختبارات نفسية لهذا السبب !!

اخضع مسؤولو المنتخب الإنجليزي، اللاعبين إلى اختبارات نفسية خلال فترة التحضيرات للمشاركة في المونديال، واستعانوا بإخصائي نفسي من أجل ذلك.

ونقلت صحيفة “صن” الإنجليزية اليوم الأحد، أن لاعبي المنتخب الإنجليزي خضعوا لإختبارات نفسية قبل التنقل إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

وأكدت أن هذه الإختبارات لقياس القوة العقلية لللاعبين من أجل اختيار مسددي ركلات الترجيح في المونديال، كما اجابوا على استبيانات وأسئلة نفسية.

وتولت الأخصائية النفسية بيبا غرانجي، مسؤولية الإشراف على هذه الاختبارات، وذلك بعد أن انضمت إلى المنتخب الإنجليزي العام الماضي، للمساعدة على تطوير أداء الفريق في كأس العالم 2018.

وكشف التحليل النفسي الذي طلبه المدرب، أن سبب الإخفاق المتكرر يكمن في استعجال اللاعبين تسديد الكرة.

وعلى ضوء هذه الإختبارات، أعد المدرب ساوثغيت قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيستعين بهم لتسديد ركلات الترجيح، بالاخص هذا الثلاثاء أمام المنتخب الكولومبي.