إخطار أوروبي يصنّف شحنة فلفل مغربية في خانة “الخطيرة” بسبب مبيد سام

سجّل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي إخطارا جديدا صنّف ضمن خانة “الخطير”، وذلك عقب رصد مبيدات سامة في شحنة من الفلفل المغربي وصلت إلى ألمانيا عبر إسبانيا.

وحسب معطيات محينة للنظام الأوروبي، يتعلق الأمر بالإخطار الرسمي رقم 2026.2980 الذي تم التبليغ عنه من قبل السلطات الألمانية، بعد اكتشاف وجود مبيد “أبامكتين” (Avermectine B1a)، وهو من المبيدات الزراعية التي تستهدف الجهاز العصبي. وقد أظهرت التحاليل المخبرية التي أجرتها إحدى الشركات المختصة وجود بقايا هذه المادة بتركيز بلغ 0.13 ملغ/كلغ، ما دفع إلى تصنيف الحالة ضمن مستوى “خطير”.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن السلطات الألمانية سارعت إلى إخطار الجهات المختصة، دون تسجيل توزيع هذه الشحنة داخل أراضيها، وهو ما حال دون وصولها إلى المستهلكين في السوق الألمانية.

من جهتها، بادرت إسبانيا، باعتبارها دولة عبور، إلى تعزيز إجراءات المراقبة على هذا النوع من المنتجات، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى تفادي أي مخاطر محتملة.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة علمية إلى أن 86 بالمائة من الفلاحين المغاربة يمارسون ما وصفته بـ”العشوائية الكيميائية” فوق المحاصيل الزراعية، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها محليا وخارجيا، ويضع ملف الأمن الغذائي للمملكة أمام تحديات متزايدة.