«إخطار أولياء الأطفال بمواعيد تلقيح أبنائهم عن طريق SMS»

مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار:

«رقمنة رزنامة تلقيح الأطفال بداية من السنة القادمة»

«العملية تم الانطلاق في تجريبها على مستوى 11 ولاية»

أعلن، أول أمس، مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، عن الشروع في رقمنة رزنامة تلقيح الأطفال في الجزائر، بداية من السنة المقبلة، من خلال نظام «دوفاك» أو ما يسمى بنظام التلقيح الإلكتروني.

وقال مدير الوقاية على هامش اللقاءات الجزائرية-الفرنسية الـ3، إنه سيتم استدعاء الأمهات من خلال توجيه رسائل قصيرة على هواتفهن النقالة لتذكيرهن بتاريخ تلقيح أطفالهن، في إطار رقمنة تلقيح الأطفال في الجزائر.

وحسب فورار، فإن هذه العملية قيد التجريب حاليا، وتشمل 11 ولاية من الوطن، وبالتحديد 80 بلدية، على غرار العاصمة وبشار ومعسكر وسطيف وغيرها من الولايات النموذجية، في انتظار توسيع الإجراء على باقي ولايات الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف عدد الأطفال، ونوع اللقاحات الواجب تلقيها، ومن الأطفال الذين تم تلقيحهم وفي أي ولاية وفي أي مركز، لاستحداث قاعدة معلومات كاملة.

من جهته، صرح البروفيسور عبد اللطيف بن سنوسي، رئيس الجمعية الوطنية لطب الأطفال، بأن نسبة التلقيح في الجزائر بلغت قرابة 70 من المئة، مشيرا إلى أن عدم تلقي اللقاحات هو الذي يقف وراء انتشار حالات جديدة بالحصبة.

وبموجب النظام العصري الذي ستعتمده وزارة الصحة، يتم إدخال كل البيانات الخاصة بلقاحات الأطفال، بما فيها مراكز التلقيح، والذي من خلاله يتم التعرف على عدد الأطفال الملقحين حسب الولادات، بمجرد وصول موعد التلقيح بداية من الشهر الثالث.

وستعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة، على تزويد مصالحها بكل المعلومات المتعلقة بمحل إقامات أولياء الأطفال، بالإضافة إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وبموجب نظام التلقيح الإلكتروني، سيتم تزويد مصالح وزارة الصحة، بالعناوين الخاصة بأولياء الأطفال المعنيين باللقاحات، الذين يتم إخطارهم عن طريق رسائل «أس أم أس»، بالتنسيق مع وزارة البريد، والتعاون مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الموجودة في الجزائر، الذين سيمنحوهم أرقام هواتف الأولياء، من أجل إخطارهم بأن طفلهم تخلف عن تلقي لقاحه.