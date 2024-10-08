إخفاء صدام حسين.. مخرج الفيلم المثير للجدل يكشف أسراره لقناة النهار

في تصريح خص به قناة النهار، كشف المخرج الكردي مصطفى هلكوت عن سبب اختياره قصة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. لإنجازها على شكل وثائقي.

وفي لقاء أجراه مع موفد قناة النهار إلى مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، أكد المخرج بأنه سعيد بالعودة إلى وهران لعرض فيلمه شرفياً. ويروي الفيلم الذي يحمل عنوان “إخفاء صدام حسين” أو Hiding Sadam Hussein على مدار 96 دقيقة قصة علاء نامق. الرجل الذي قام بإخفاء الرئيس العراقي الراحل لمدة 235 يوماً، بينما كان 150 ألف جندي أمريكي يبحثون عنه. المشروع استغرق من المخرج 10 سنوات لتصويره. عامان منها فقط لإيجاد علاء النامق.

وقال المخرج الكردي إنه كان مهتما جدا بقصة صدام لأنه لم يصدق أن ذلك حقيقي وأين وجد، وكيف لرئيس بذلك النفوذ أن يختفي بذلك الشكل.

مؤكدا أن كل ما قيل في ما يخص حرب العراق كان من وجهة نظر الغرب. وكان من المهم إعطاء علاء المساحة والصوت لسرد قصته التي أرادها دون تجميل الوقائع ودون قطع أو تزييف الكثير من الحقائق.

يذكر أن علاء النامق هو فلاح بسيط من قرية قريبة من تكريت مسقط رأس صدام حسين. وهو رجل مرتبط جدا بالطبيعة. ويحاول الفيلم الإجابة عن سؤال “لماذا لم يسلم علاء النامق صدام حسين للجيش الأمريكي مقابل 25 مليون دولار؟”.