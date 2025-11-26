إخفاء عائدات إجرامية.. تأجيل النطق بالحكم في قضية الإخوة عيسو وصهرهم

اجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الماليةو الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 3 ديسمبر النطق بالحكم في قضية الفساد التي تتعلق بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد متابع بها الاخوة عيسو مالكي ( قناة الجزائرية وان ) المتواجدين في حالة فرار رفقة صهرهم الموقوف المدعو ( بشير .و.ز).

القضية تتعلق بإخفاء العائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد حيث يتابع فيها الإخوة عيسو الفارين من العدالة عيسو ايوب ،و مراد و الطيب وعبد القادر و عبد الكريم وابراهيم

رفقة صهرهم المدعو (بشير.و.ز).

المتهم امتلك عدة عقارات وشركات بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع الاخوة عيسو

من بينها شركة خاصة بالبناء (كليك بروموشون) المتواجدة في ارقى احياء حيدرة، وهي محل مصادرة. الشركة قامت بإنجاز 69 شقة كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.

المتهم واثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية 01/06 منه تتعلق بجنحة اخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة .

وللاشارة نيابة المحكمة سبق و ان التمست ضد المتهم (بشير.و.ز) الموقوف رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع التماس 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و التماس نفس العقوبة لبقية المتهمين الاخوة عيسو المتواجدين في حالة فرار مع التماس امر بالقبض ضدهم .

وللاشارة الوكيل القضائي للخزينة العمومية طالب بإلزام المتهمين بان يدفعوا تعويض قدره 300 مليار دينار جزائري عن الضرر الذي أصابها.