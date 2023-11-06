إخلاء تسع مدارس في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة

اضطر 3442 طالبًا من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من Digne-les-Bains وManosque وBarcelonnette وSyne-les-Alpes. إلى مغادرة الفصول الدراسية اليوم الاثنين، بعد تلقي بريد إلكتروني تهديدي.

وانقلبت العودة إلى المدرسة رأساً على عقب في منطقة ألب دو هوت بروفانس. حيث تم إخلاء تسع مدارس إعدادية وثانوية في المقاطعة صباح يوم الاثنين 6 نوفمبر. بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسبما تشير محافظة المقاطعة.

ومن بين هذه المدارس الثانوية، نجد على وجه الخصوص كلية بيير-جاسندي في ديني-ليه-بان. حيث تم إعطاء الإشارة قبل الساعة 7 صباحًا، قبل وقت طويل من وصول الطلاب.

كما تأثرت كليتي جان جيونو ولو مونت دور في مانوسك بالتهديد بوجود قنبلة. في مدرسة أندريه أونورات المتوسطة والثانوية في برشلونيت. تم إعادة توجيه الطلاب إلى مدرسة داخلية. وفي سين ليه ألب، تم نقلهم إلى صالة الألعاب الرياضية.

كما تم استهداف كليات باي دو بانون، ولا موت دو كير، وشاتو أرنو سان أوبان. وكذلك مدرسة بول أرين المتوسطة والثانوية. في هذه المؤسسة، تم تفعيل نظام إنذار الاقتحام أثناء تواجد الطلاب في الفصل.

وكان عليهم الاختباء بناءً على طلب معلمتهم، قبل الإخلاء الكامل لحرم المدرسة.

في المجمل، تم إجلاء 3442 طالبًا، وفقًا لما ذكره ميكائيل كابيكي، المدير الأكاديمي لخدمات التعليم الوطني في ألب دو هوت بروفانس. متحدثًا إلى BFM DICI. ويصف الشخص المعني “الوضع المزعج للغاية في يوم العودة إلى المدرسة هذا”.

ووفقا لمحافظة ألب دو هوت بروفانس، تم تفعيل الخطة المحددة لضمان سلامة الموظفين والطلاب. في جميع هذه المؤسسات، قبل تركيب محيط أمني.

وجاء في البيان أن “أجهزة الأمن (25 ضابطا من الشرطة الوطنية و40 من رجال الدرك وضباط الشرطة البلدية). قامت بعمليات بحث عن متفجرات محتملة”.

وتم إرسال فرق كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى كل موقع لإزالة أي شكوك.