إخلاء سبيل الصحافي مهدي غزار بعد توقيفه من قِبل الشرطة الفرنسية

تم صبيحة اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الصحافي والمحلل بقناة الجزائر الدولية AL24 News مهدي غزار بعد توقيفه مساء أمس من قِبل الشرطة الفرنسية في باريس.

وأكد مهدي غزار لقناة “الجزائر الدولية” أنه تم احتجازه لساعات من قِبل الشرطة الفرنسية قبل أن يتم إخلاء سبيله صباح اليوم.

يشار أن مهدي غزار، تم توقيفه مساء أمس الثلاثاء، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس.

كما أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S). وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص. الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي.

