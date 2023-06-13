إخلاء سبيل ترامب من المحكمة في ميامي من دون شروط

وقد نفى الرئيس الأمريكي السابق خلال جلسة المحاكمة 37 تهمة الموجهة إليه خلال مثوله أمام محكمة ميامي.

وقال ترامب أمام المحكمة: “أنا بريء من تهمة إساءة التعامل مع الأسرار الحكومية.”

ومن جهته، قرأ قاضي محكمة ميامي لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب، الذي أدلى بإفادته بدوره وأكد براءته.

وقال القاضي بمحكمة ميامي: “ترامب لا يمكنه التواصل مع شهود محتملين بقضية الوثائق السرية”.

وللإشارة، كان ترامب قد وصل إلى محكمة في ميامي لمواجهة عشرات التهم الفدرالية المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيق جنائي يهدد بعرقلة وصوله مجددا إلى البيت الأبيض.