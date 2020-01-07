إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم

كشفت عدد من التقارير الصحفية، عن قرار المحكمة بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد توقيفه في حادثة قتله لمقتحم منزلهم فجر الأحد.

وذكر موقع “ات بالعربي”، أن القاضية، غادة عون، قررت اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، بعد التحقيق معه في حادثة اقتحام منزلهم يوم الأحد الماضي، والتي إنتهت بقتل المقتحم على يد فادي.

وتم إخلاء سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم بسند إقامة، مع منعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات.

وقد تم توقيف الدكتور فادي الهاشم، في أحد مراكز الشرطة بلبنان، وقضى ليلتي الأحد والإثنين في مستشفى بسبب إصابته بإنهيار عصبي.