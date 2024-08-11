إخلاء عدد من المساكن جراء اندلاع الحرائق بتيزي وزو

قال المدير العام للغابات جمال طواهرية، أنه تم إخلاء عدد من المساكن جراء حرائق الغابات التي مست ولاية تيزي وزو منذ يوم الجمعة الفارط.

وأضاف طواهرية في حديث خص به “النهار”، أن الحريق إنطلق أول أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف زوالا. أين تم التبليغ عنه من طرف المواطنين ليتم التدخل الأولي لاستكشاف المكان. خاصة وأن التضاريس الصعبة للمنطقة والبساتين صعّبت من مهمة التدخل.

وأشار المدير العام للغابات، أن تقييم الاضرار والمساحات المحروقة سيكون بعد اخماد الحريق والأهم حاليا هو الحفاظ على الأرواح. مشيرا إلى أن أغلب الخسائر تمثلت في بساتين للسكان وبعض السكنات خاصة وأن الرياح ساهمت في اتساع رقعة الحرائق والتضاريس الصعبة.

من جهته قال ولد محمد يوسف محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، أن السكان وقاطني المنطقة ساهموا بشكل كبير في مساندة الحماية المدنية ومحافظة الغابات لإخماد الحرائق. كما تم تسهيل مهمة توصيل المعدات وبعث تعزيزات والرتل متنقل لمكان الحريق. بالإضافة كذلك إلى الإستغاثة بالتدخل الجوي.