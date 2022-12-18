قناة النهار إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2022 - 15:13 شارك غرِّد أرسل 77 0 إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dovQL اقرأ أيضا الرئيس تبون يحول الصناعة الصيدلانية إلى حقيقة بعد ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم قناة النهار 07 ديسمبر كفيف يشكر قطر بطريقته الخاصة وميسي يتلقى تهديدات من ملاكم مكسيكي بسبب إهانته لقميص منتخب بلاده قناة النهار 29 نوفمبر أجواء غائمة جزئيا لظهيرة يوم الأحد في هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل قناة النهار 07 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر لماذا أنت بالذّات هو المعني دائما؟..حكاية وعبرة قناة النهار 08 ديسمبر قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد قناة النهار 15 ديسمبر تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف قناة النهار 17 ديسمبر التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية قناة النهار 04 ديسمبر