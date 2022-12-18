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قناة النهار

إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران

بقلم قناة النهار
إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران
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إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران

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