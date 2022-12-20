إخلاء مستشفى فرنسي من المرضى بسبب قدوم حالة غريبة

قامت السلطات المحلية الفرنسية بإخلاء مستشفى جزئيًا. وأعيد توجيه بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى مساء السبت بسبب تدخل طبي.

هو اكتشاف غير عادي قام به أعضاء مستشفى قسم الطوارئ في Sainte-Musse في تولون. حيث تم الإبلاغ عنه بواسطة Nice-Matin.

ووفقًا للإعلام المحلي الفرنسي، ظهر رجل يبلغ من العمر 88 عامًا مساء السبت بقذيفة من الحرب العالمية الأولى داخل جسمه.

وأضافت ذات المصادر أن الجهاز يبلغ طوله 18 سم وعرضه 9 سم. حيث ادعى الثمانيني أنه عثر عليه في منزل شقيقه، وفقًا لمصدر بالشرطة في Toulon Var.

وقال أحد أعضاء طاقم مستشفى الطوارئ “تفاحة أو مانجو.. تعودنا على العثور على أشياء غير عادية لكن قذيفة؟ أبدًا”.

وأكد الثمانيني لمقدمي الرعاية أن القذيفة منزوعة السلاح. ومع ذلك، أراد الأخير التأكد من تصريحاته من خلال الاتصال بخبراء إزالة الألغام.

خلال هذا الوقت أشرفت إدارة المستشفى على “تنظيم إخلاء جزئي باتجاه الصالة الرئيسية. وخاصة قسم الأطفال وحصر الخدمات الأبعد بمساعدة الأمن ورجال الإطفاء في الموقع”.

وأضافت الصحيفة أنه تم تحويل المرضى “لساعات قليلة” إلى مستشفيات أخرى. فقط خدمات أمراض النساء والأمومة كانت تعمل بشكل طبيعي تقريبًا.

وأكدت المصادر أن الحدث وقع من الساعة 9 مساءً حتى 11:30 مساءً مساء السبت. وتطلب تدخل خبراء إزالة الألغام، وإجلاء البالغين والأطفال في حالات الطوارئ بالإضافة إلى إعادة توجيه تدفق الطوارئ.”

وأكد خبراء إزالة الألغام عند وصولهم الموقع أن العبوة ليست متفجرة، فقد كانت قذيفة من الحرب العالمية الأولى.

وخضع المريض لعملية جراحية من قبل الجراح على مستوى البطن، حيث يتماثل الثمانيني للشفاء.