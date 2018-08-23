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إخلاء مصلحة الإستعجالات بمستشفى بوفاريك

أخبار الجزائر
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إخلاء مصلحة الإستعجالات بمستشفى بوفاريك
بقلم عايدة.ع

قامت مصالح المؤسسة العموميةالإستشفائية ببلدية بوفاريك ولاية البليدة بإخلاء مصلحة الاستعجالات،حسب ما أفادت مصادر النهار.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم عزل 65 حالة مصابة بتسممات مجهولة المصدر.

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