إخلاء مصلحة الإستعجالات بمستشفى بوفاريك

قامت مصالح المؤسسة العموميةالإستشفائية ببلدية بوفاريك ولاية البليدة بإخلاء مصلحة الاستعجالات،حسب ما أفادت مصادر النهار.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم عزل 65 حالة مصابة بتسممات مجهولة المصدر.