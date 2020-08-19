إخلال بإجراءات الوقاية الصحية وغياب الوعي لدى المصطافين بشواطئ وهران

تعرف شواطئ وهران منذ اعادة فتح الأماكن السياحية والترفيهية تدفقا كبيرا للمصطافين أمام غياب تام لكافة التدابير الوقائية الصحية التي إشترطت الوزارة الأولى الوقوف عليها وتجسيدها الفعلي بعد إقرار الرفع التدربجي للحجر وإفتتاح موسم الاصطياف.

إجراءات وقائية كارتداء الكمامة، قياس درجة الحرارة عند مداخل الشواطئ واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل أقرتها ولاية وهران لكنها بقيت حبرا علي ورق ولم تطبق على أرض الواقع.

تهوّر وغياب الوعي لدى المصطافين بعدم التقيد بالتدابير الصحية الوقائية لمكافحة وباء كورونا الي جانب استفحال ظاهرة كراء البراصولات والطاولات.

الأمر صعّب من مهام رجال الشرطة الذين اقتصرت دورياتهم على التحسيس وتوفير الأمن في انتظار الانتقال إلى فرض القانون والمخالفات الردعية.

