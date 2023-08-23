إخماد أغلب حرائق الغابات المندلعة بعدة ولايات

تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد أغلب حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الوضعية العامة لهذه الحرائق اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة زوالا.

حيث تم إخماد حريقي قرية بني خليفة ببلدية وزرة وحريق غابة كدية بوذراع ببلدية بعطة بولاية المدية.

فيما تبقى عمليات الإخماد متواصلة لحريقي بني خدي ببلدية الحمدانية وحريق واد بوحنش ببلدية وزرة بذات الولاية.

كما تمكن عناصر الحماية المدنية من الإخماد النهائي لحريق أغروت ماراون ببلدية مصارة (خنشلة). وكذا حريق عنصر واد غاغ ببلدية برباشة وحريق تمادغت ببلدية أوزلاقن (بجاية).

فيما تبقى عمليات الحراسة متواصلة على مستوى حريق ويزران ببلدية آيت رزين بذات الولاية.

وبولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو ببلدية الجعافرة، حيث تبقى عملية الحراسة متواصلة.