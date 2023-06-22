إخماد الحرائق.. طائرات “درون” الجزائرية بدءاً من 2023  

كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، اليوم الخميس، عن مخطط جارٍ مع مركز التكنولوجيات الصناعية التابع لوزارة التعليم العالي. لتجسيد تجربة طائرات “درون” كبيرة الحجم مزوّدة بتطبيقات معلوماتية مئة بالمئة جزائرية بدءاً من 2023.

وذكر مدير الغابات، للإذاعة الوطنية، أنّ مصالحه أعدّت سلسلة إجراءات لاحتواء الحرائق بطريقة سريعة جداً عبر 43 ألف كيلومتر من المسالك الغابية وطنياً. فضلاً عن تنفيذ استراتيجية وقائية بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية. تقوم على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للتدخل السريع وإخماد الحرائق حال نشوبها. من خلال تشكيل فرق متنقلة متكونة من مختلف القطاعات.

وأحال طواهرية على إبلاغ المواطنين بالطرق المناسبة في التعامل مع الحرائق. بالتزامن مع مساعٍ لإعداد نشرة جوية للغابات بالتنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية.