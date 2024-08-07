إخماد الحرائق عبر 4 ولايات

تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إخماد حرائق أدغال وأحراش عبر 4 ولايات إلى غاية العاشرة ليلا.

وحسبمات أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية بجاية إخماد حريق أدغال و أحراش بآيت الحاج بلدية بجاية. وفي ولاية البليدة تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالحماليت الغربية بلدية البليدة.

في حين بولاية جيجل، تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمغايشية بلدية وجانة وعملية الحراسة متواصلة. وكذا إخماد حريق غابة بلدية برج الطهر. أما بولاية سطيف فقد تم إخماد حريق أدغال و أحراش بني بورمان بلدية بوعنداس.