إخماد الحريق الذي شب بسوق دبي في عين البنيان بالعاصمة

أخمدت مصالح الحماية المدنية الحريق الذي شب بالسوق التجاري المسمى “سوق دبي” ببلدية عين البنيان في العاصمة.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها تدخل وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر على الساعة 16و26 دقيقة من أجل إخماد حريق شب بالسوق التجاري المسمى سوق دبي ذا حوالي 3700 متر مربع ، ببلدية عين البنيان.

الحريق أخمد نهائيا على الساعة 18 و55 دقيقة، حيث تم منع إنتشار الحريق لعدة بنيات مجاورة للسوق وكذا بعض المحلات.

تم تسجيل خسائر مادية مقدرة ب 75 محل تجاري ذا مساحة 15 متر مربع لكل محل.

وتم تخصيص للعملية 13 شاحنة إخماد وكذا 01 سلم ميكانيكي بالإضافة إسيارات إسعاف.