إخماد العديد من الحرائق وأخرى لا تزال مشتعلة عبر التراب الوطني

نشرت مصالح الحماية المدينة، الإحصائيات الأخيرة، للحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر مختلف الولايات، إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وسجلت الحماية المدنية حريق أدغال واحراش بالغرفة واد سامر بلدية قاوس بولاية جيجل. فيما لا تزال العملية متواصلة.

أما ولاية بومرداس، فتم إخماد حريق أدغال و احراش بغابة شرابة بلدية بغلية نهائيا.

في حين، لا تزال عملية إخماد حريق نخيل بحي اول نوفمبر بلدية الحوش متواصلا بولاية بسكرة. فيما تم إخماد حريق نخيل بمنطقة القرية القديمة بلدية برج بن عزوز نهائيا.

في ولاية البليدة، تم إخماد حريق اشجار مثمرة بدوار تيميزار سيدي الكبير نهائيا.

أما بالعاصمة فقد سجلت حريق محصول زراعي بقرية شعيبية بلدية بئر التوتة، وتم إخماده نهائيا.

كما أخمد حريق نخيل بمحيط الشط بلدية سيدي سليمان في ولاية توقرت نهائيا.