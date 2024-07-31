إخماد العديد من الحرائق و10 أخرى لا تزال مشتعلة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدة حرائق غابات ومحاصيل زراعية، كما لا تزال نيران أخرى مشتعلة لحد الساعة.

وحسب بيان الحماية المدنية،فإن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 14 سا.

ولاية باتنة

تم إخماد حريق غابة بحرقالة بلدية مروانة نهائيا

حريق أدغال و أحراش بالعنصر بلدية بجاية

تم اخماد الحريق نهائيا

ولاية البويرة

حريق غابة ببركات بلدية الاخضرية

عملية الاخماد متواصلة

ولاية جيجل

حريق غابة عارفة بلدية الميلية

عملية الاخماد متواصلة…

ولاية سكيكدة

حريق غابة بمنطقة جبل ضامبو بلدية القل

تم اخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة…

ولاية عنابة

حريق غابة بحي واد الفرشة بلدية عنابة

عملية الاخماد متواصلة….

ولايـة سوق اهراس

حريق غابة بمشتة سيدي عبد الله بلدية مشروحة

عملية الاخماد متواصلة.

كما لا تزال عملية الاخماد متواصلة لحريق غابة جبل الغواث بلدية الحدادة

حريق غابة بمشتة الفرينة بلدية أولاد مومن

تم اخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة

حريق ادغال و أحراش بمشتة القناطر بلدية المشروحة

عملية الاخماد متواصلة.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولايـة باتنة

كما تم اخماد حريق شجار مثمرة بامشط بلدية منعة نهائيا

ولاية سطيف

حريق أشجار مثمرة بكاف النصير بلدية بوقاعة

عملية الاخماد متواصلة.

ولاية ميلة

كما تم اخماد حريق أشجار مثمرة ببوذاب بلدية سيدي مروان فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.