تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد العديد من حرائق الغابات والأدغال عبر 8 ولايات. فيما لاتزال العملية متواصلة في جهات أخرى.

وحسب الوضعية العامة لحرائق الغابات الأدغال و الأحراش، فبولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الصفايح بلدية أدكار. وفي ولاية تيزي وزو تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمغيرة بلدية ايت خليلي. وكذا إخماد حريق أدغال و أحراش بتوريث عدن ، أقني بعفير بلدية مقلع.

أما بولاية تلمسان، تم إخماد حريق أدغال و أحراش بحي البرتقال بلدية الغزوات نهائيا. وفي ولاية سكيكدة تم إخماد حريق أدغال و أحراش بمنطقة ليكالتين بلدية عين زويت نهائيا. في حين تم إخماد حريق أدغال و أحراش بغابة تيفاش بلدية خميسة بلدية سوق اهراس. كما أن عملية الإخماد متواصلة لحريق غابة بمنطقة لدشار غابة سيدي بن يحي بلدية سيدي العنتري ولاية تيسمسيلت.

بالمقابل تمكنت ذات المصالح من إخماد حرائق المحاصيل الزراعية، فبولاية أدرار تم إخماد حريق نخيل بمنطقة قصر أدغا بلدية أدرار. وفي ولاية خنشلة تم إخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى العاشرة بلدية تاوزيانت. أما بولاية المسيلة، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة المعذر بلدية أولاد عدي قبالة.